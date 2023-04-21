香港留日學生遭違反國安法逮捕＝在日本的言論將適用該法？

Newsfrom Japan

【香港時事】一名在日本的大學就讀的香港女學生，3月初臨時回港時，因涉嫌違反香港國安法遭到治安當局拘捕。20日該消息遭到確認。她在留學期間曾在社交媒體上發文支持港獨，被認為是遭到逮補的原因。

這將被視為是香港國家安全法首次適用於「在日本的行為」。由於該法若可「域外適用」，不僅是香港人，外國人在境外的言行也可能受到懲罰，引發對中國對言論進行控制的擔憂。

根據消息人士透露，這名女學生大約於2年前曾在日本留學期間，於臉書上發文表，「香港獨立，唯一出路」。當她回港換領身分證時，卻以「煽動分裂國家罪」被捕。雖然她被釋放了，但她的護照也被沒收，無法前往日本。她是否會被起訴，將在5月做出決定。

2020年實施的香港國安法中規定，「分裂國家」及「勾結境外勢力」等4項行為均屬危害國家安全罪。又該法也稱「沒有香港永久居留權者」在境外犯罪也會適用，因此有擔心該法會適用於外國人。

香港一名執業律師對近來發生的事件表示擔憂，稱「這反映出國安法對任何人的言行都有影響」。



住宅・商業大樓櫛比鱗次的香港市容＝2月28日（EPA時事、資料照）

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