Newsfrom Japan

為紀念迪士尼創立100週年,東京晴空塔(東京都墨田區)的頂樓迴廊廣場裝飾許多迪士尼卡通人物。可從450公尺高空來欣賞美景,並徜徉於迪士尼世界。影片攝於20日。

(C) Disney (C) Disney/Pixar

(C) Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.I. A. Milne and E. H. Shepard.

(C) TOKYO-SKY TREE【時事通信影像中心】

Copyright(c) JIJI PRESS LTD., All Rights Reserved.