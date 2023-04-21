靖國神社春季例行大祭＝岸田首相供奉「真榊」、跨黨派議員參拜

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日本首相岸田文雄，在21日於東京九段北的靖國神社開始年度的春季例行大祭點上獻上了祭器「真榊」。在22日之前的這段大祭中，預計她不會前往神社當地。

2021年10月上任後，首相每年都會在春秋兩大祭的節上獻上「真榊」。在去年8月的終戰紀念日時，他則是供奉了「玉串料」。

21日的記者上，內閣官房長官松野博一表示，「我們理解這供奉是作為私人進行的，政府不對其發表意見」。厚生勞動大臣加藤勝信也奉獻了「真榊」。

最後一位參拜靖國神社的現任首相，是2013年12月的已故安倍晉三。此後，考量到中國和韓國對此強烈反對，一直未有首相參拜。

跨黨派的「大家一同前往靖國神社參拜國會議員之會」，於21日上午由自民黨、日本維新會、立憲民主黨等約90名黨員共同參拜靖國神社。自民黨選舉對策委員會委員長森山裕、數位事務國務大臣大串正樹、內閣府副大臣和田義明皆隨行。



靖國神社年度的春季例行大祭上供奉「真榊」的首相岸田文雄＝21日上午、東京都千代田區



前往團體參拜靖國神社的「大家一同前往靖國神社參拜國會議員之會」的成員＝21日上午、東京都千代田區

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