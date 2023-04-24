知床觀光船翻覆事故滿一年＝罹難者家屬參加追悼式稱「絕不遺忘」

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發生在北海道知床半島外海沉沒，導致共26人死亡或失踪的觀光船「KAZU I」號事故在23日屆滿一年，當地的斜里町舉行追悼會。與會者祈求罹難者靈魂安息外，也期盼早日找到其他失踪者，並重新矢言：「絕不遺忘」。

與會者共有133人出席儀式，其中包括約80名罹難者乘客家屬和町的相關人士，國土交通大臣齊藤鐵夫和日本海上保安廳長官石井昌平等人。大家為罹難者默哀片刻後，由家屬獻上鮮花。

主辦單位代表，町長馬場隆代表至上談話稱「絕不能讓他們就這樣犧牲。希望他們的犧牲能成為未來守護更多人性命的安全基礎」。他並強調稱「我們的使命是，從事故中吸取教訓，並繼續採取行動，以便大家可以安心訪問知床。我們絕不會遺忘（事故）」。

國土交通大臣齊藤鐵夫則說：「我們會認真接受經驗，在監察與檢查下防止事故再度發生」，並強調「我們保證會努力，防止這樣慘痛的事故再次發生」。



知床觀光船翻覆事故滿一週年之際、在追悼儀式上獻花的列席人員＝23日下午、北海道斜里町



知床觀光船翻覆事故滿一週年之際、相關人士來到「KAZU I」觀光船所放置的場所＝23日下午、北海道網走市

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