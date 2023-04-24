參眾兩院5席補選自民黨4勝＝維新拿下和歌山補選席次

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靠驗現在岸田政權「期中考」的參眾兩院5席次補選於23日進行投開票。自民黨在眾議院千葉第5、山口第2、第4選區、參議院大分選區的朝野兩派對決中取得4勝。日本維新會在眾議院和歌山第1選區則是擊敗自民黨。立憲民主黨則是在派出候選人的所有3個選區都落敗。

自民黨相較選舉前一舉增加3個席次，可能會給首相岸田文雄的內閣帶來一定推波助瀾。目前在自民黨內正瀰漫著提早解散眾議院的說法。自民黨幹事長茂木敏充告訴記者稱「我們取得很好的成績。對現今政權而言是很積極的評價」。

千葉5區先前因前眾議院議員園薗浦健太郎（自民黨）違反政治資金管理法而辭職後，自民黨推出新人英利阿麗菲亞戰勝了立民推出的新人矢崎堅太郎。

在山口2區，在前防衛大臣岸信夫（自民黨）退休後舉行的選舉中，其長子・自民黨新人岸信千世在一對一的對決下戰勝獨立候選人平岡秀夫。因前首相安倍晉三（自民黨）的過世而進行補選的山口4區，則是由自民黨新人吉田真次對戰立民新人有田芳生等對手後獲勝。

和歌山1區，則是前眾議院議員岸本周平（已離開國民民主黨）選上知事後進行補選，後來由日本維新會新人林佑美贏得自民黨的門博文。

而大分縣則是在在野黨系的獨立參選人選上知事後進行補選，自民黨新人白坂亞紀與立憲民主黨推出並經由共產黨和社民黨支持的吉田忠智兩人一度勢均力敵，最後白坂以些微差距獲勝。

日本維新會也首次在大阪府和兵庫縣以外的眾議院小選區中獲得一席。該黨的幹事長藤田文武在NHK節目中說，「這是人民響應我們呼籲改變古老政治制度的結果」。另一方面，徹底敗陣的立民，則是急需重振旗鼓。



吉田真次（自民）



岸信千世（自民）



林佑美（維新）



英利阿麗菲亞（自民）



白坂亞紀（自民）

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