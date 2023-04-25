已故豐田章一郎先生之告別式＝岸田首相、政經界人物均到場致意

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今年2月時以97歲高齡辭世的豐田章一郎先生（豐田汽車集團名譽會長、經濟團體聯合會前會長），24日在東京為其舉行告別式。包括日本首相岸田文雄、和日本經團聯會長十倉雅和等分別出席表示哀悼，緬懷逝者。

該告別式由17家豐田集團的公司主辦。作為長子兼治喪委員會主席的現任豐田汽車公司董事長豐田章男以親屬代表致辭。他以顫抖的聲音說道「我發誓讓豐田集團透過更努力學習、工作、來追求更好的事物，讓集團的製造精神和人材發展持續傳承下去」。

根據豐田集團稱，約有2900人參加在東京舉行的告別式，其中包括來自日本海內外的政界和商界人士的親屬和政要。共有約4500人到訪名古屋市和愛知縣豐田市的會場獻花。

章一郎先生來自於豐田創業家族，過去在擔任社長期間推動在美國的本土化生產。他為豐田成為全球汽車製造商等奠定基礎。過去就任經團聯會長時，他日本倡導放鬆管制等結構性改革，同時也積極參與民間外交。



在已故豐田章一郎先生的告別式祭壇上放置的遺照＝24日上午、東京都千代田區



在已故豐田章一郎先生的告別式上、發表致詞的豐田汽車集團會長豐田章男＝24日上午、東京都千代田區

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