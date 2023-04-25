自衛隊飛機撤離蘇丹日僑45人＝先前往吉布地安置

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日本首相岸田文雄，於24日午夜時宣布從非洲東北部蘇丹撤離日本僑民的消息，他稱，「共有45名日本僑民及其配偶，乘坐自衛隊的C2運輸機從蘇丹東部的蘇丹港飛往吉布地」。他在首相官邸接受記者採訪時做出上述表示。

首相還宣布，在法國和國際紅十字會的幫助下，另外4名日本國民已經從蘇丹撤離到吉布地和衣索比亞。今後，我們將安排撤離蘇丹的日本人回國。先前約有60名日本人留在蘇丹，但據說撤離後仍有留下數名希望在下一波撤離的人。

首相岸田文雄表示：「我對大使館、自衛隊和其他有關方面努力的人們表示敬意和感謝，他們在危險和困難的情況下，成功實現日本國民的撤離」。他也對韓國、阿聯酋、聯合國等相關組織的幫助表示感謝。

在當天下午的記者會上，內閣官房長官松野博一說明，等候在鄰國吉布地的自衛隊C130、C2運輸機等部隊在經過安排後，即會派往蘇丹運送物資，開始活動。

為迅速撤離日本僑民，政府已派出航空自衛隊飛機，前往自衛隊反海盜行動基地所在的吉布地待命。這是自2021年以來阿富汗以來，自衛隊第6度以飛機運送海外的日本國民。



出席自民黨會議的首相岸田文雄（中央）等人＝24日下午、東京・永田町黨本部



就蘇丹撤離日僑一事等進行說明的首相岸田文雄＝24日晚上、首相公邸

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