首次的民間企業登月計畫失敗＝或與月球表面衝撞後斷訊

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由總部位於東京的太空新創投資公司「ispace」開發，並於去年12月發射的登月艙，26日凌晨試圖登陸月球，但不久後通訊中斷。當天上午，該公司表示墜入月球表面的可能性很高。這趟世界上首艘由民間研製的登陸月球的登月艙計畫，最終失敗收場。

在記者會上，該公司首席執行長袴田武史表示，「我們在著陸前能夠獲得數據，這是相當巨大的成就。也是邁向下一階段的一大步」。他並表示願意在2024年持續用後續機種開展登月計畫。

據該公司稱，該登月艙在距離月球約100公里左右的高空運行，於凌晨12點40分開始下降。原定於凌晨1點40分左右花一個多小時減速降落，直到約20分鐘前在距離約20公里的高空開始進行最後噴射前，一直正常運行。

然而，登月艙識別的高度和實際高度開始出現偏差。據了解，即使高度計已達到0，但登月艙也沒有真正著陸，繼續向後發射直到燃料耗盡，從一定高度墜落後，與月球表面發生衝撞。

該公司認為高度計等設備和軟體設計存在問題，將對通訊中斷前登月艙發送的數據進行詳細分析。

這是該公司月球探測項目「HAKUTO-R」的首次任務。它可以運載重達30公斤的貨物，而這次搭載的是日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）和Takara Tomy公司共同開發的小型變形探月機器人。

該登月艙於去年12月從SpaceX公司的獵鷹9號火箭發射升空，大約經4個月後抵達月球軌道。這次它本預計降落在阿特拉斯隕石坑附近一個被稱為月球「冰海」的區域。



太空新創投資公司「ispace」所開發的月亮登月艙著陸想像圖（該公司提供）



與相關人士攝影的ispace首席執行長袴田武史（中央）等人＝26日凌晨前、東京都江東區的日本科學未來館



記者會中，使用登月艙模型進行說明的太空新創投資公司「ispace」的氏家亮（左）與首席執行長袴田武史（CEO）＝26日上午、東京都中央區

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