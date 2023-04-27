本田汽車將與台積電合作調度半導體＝確保2026年前的4電動車種

Newsfrom Japan

本田汽車於26日宣布，已與主要的半導體代銷製造商台灣台積電達成合作基本協議。在全球半導體短缺，對生產產生負面影響下，該公司預計透過合作確保穩定供應。公司計劃從2025年開始調度，也考慮在將來於開發階段就一起合作。有關電動汽車（EV），該公司透露到將在2026年前於日本開發四款車型。

同日，社長三部敏宏在東京召開的記者會上，對EV事業戰略進行說明。三部先生強調：「隨著移動（交通工具）的電動化和數位化，半導體的穩定採購變得越來越重要」。

在日本，繼2024年推出商用版輕型汽車後，2025年將推出基於輕型汽車「N-ONE」的電動車版，以及包括預計於2026年推出運動型多用途車（SUV）在內的2款小型車型。主力市場的北美地區將在2025年發售中大型款。在中國的販售則是將所有銷售車型轉換為電動汽車，目標日期則是比之前的2040年提前到2035年。

在電池領域，公司將加快開發高性能的次世代「全固態電池」。本田還宣布計劃每年投資1000億日圓用於自動駕駛和氫能等領域的基礎研究。

本田計劃到2030年前開發30款電動車型，並將全球年產量提高到200萬輛以上。到2040年，所有新車銷售都將轉向電動汽車和燃料電池汽車（FCV）。



就電動車（ＥＶ）事業發表戰略的社長三部敏宏＝26日上午、東京都港區



就電動車（ＥＶ）事業發表戰略接受記者提問的社長三部敏宏＝26日上午、東京都港區＝26日下午、東京都港區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]