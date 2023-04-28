日本武士隊將三度獲頒紫綬褒章＝編劇作家坂元裕二等人也獲頒

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日本政府於28日公佈2023年春季褒章的獲得者。共有644名獲得褒章（包括173名女性）和20個組織。該勳章授予那些在學術、體育、文化和藝術方面取得傑出成就的人們，其中贏得世界棒球經典賽（WBC）冠軍的日本武士隊三度獲得紫綬褒章。編劇作家坂元裕二（55歲）也獲頒該褒章。29日正式發表褒揚令。

這是「日本武士隊」自2009年以來第三度獲得該褒章。坂元裕二先生則是1991年時因編寫電視劇《東京愛情故事》的劇本，讓其成為一種社會現象。近期，他也經手電影《花束般的戀愛 》，其逼真的人物造型描述獲得高度評價。

建立了保護瀕危魚類遺傳資源技術的東京海洋科技大學吉崎悟朗教授（57歲）和藝術史學家三浦篤（65歲）也獲頒該褒章。

天皇陛下將於5月15日在皇居會見獲得褒章者。過去由於新型冠狀病毒感染的蔓延，2019年秋季後未舉辦直接面對面的贈章儀式。



經典賽冠軍瞬間，相當歡喜的大谷（中央左）、達比修（同右）等人＝3月21日、美國佛羅里達州邁阿密



在確定獲頒紫綬褒章後接受媒體採訪的總教練栗山英樹＝26日、Es Con Field北海道（代表攝影）

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