女子桌球選手石川佳純30歲退役＝連三屆奧運奪牌選手

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在桌球領域長期代表日本國家隊，並連續三屆奧運獲得獎牌的石川佳純（30歲）＝全農＝於1日在她的SNS上宣布退役。明年的巴黎奧運將不會出賽，但她稱「我心中有種強烈的感覺，希望能到此為止」。石川將於18日召開記者會，表明自己的心境。

石川從14歲進入日本國家隊，並在2011年以17歲之姿首次獲得全日本錦標賽單打冠軍，小小年紀便顯露才華。她首次亮相2012年倫敦奧運會時，即獲得女子團體銀牌。在1988年漢城奧運桌球成為正式比賽項目以來，石川成為帶領日本隊首次登上領獎台的要角。

之後石川於2016年里約奧運獲得女子團體銅牌，2021年東京奧運獲得女子團體銀牌。在全日本錦標賽的單打比賽中，石川5度站上顛峰。

回顧自己在日本和海外的競技生活，她寫道：「對於能夠長期在世界頂級水準上戰鬥，並實現我許多夢想，覺得相當幸福」。



石川佳純選手



在東京奧運桌球女子團體獲得銀牌的石川佳純（中央）、平野美宇（左）、伊藤美誠＝2021年8月５日、東京體育館

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