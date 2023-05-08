日韓領袖會談：岸田就舊徵用工問題表示「心痛」，韓國將派遣福島核處理水視察團

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【首爾時事】日本首相岸田文雄，7日下午在韓國首爾青瓦台與總統尹錫悅舉行會談，雙方同意推動兩國關係正常化。在隨後的聯合記者會上，首相表示他對舊徵用勞工問題感到「心痛」。尹錫悅稱，韓國方面代替日本企業承擔賠償金的政策將保持不變。兩國領袖並同意於5月中旬派遣韓國視察團前往東京電力公司的福島第一核電廠視察。

會談持續約1小時45分鐘，包括各少數人會議。

岸田首相在記者會上就歷史認識時表示，「我過去（尹錫悅3月訪問日本時）即明確表示要繼承歷屆內閣的立場，而這一立場不會動搖」。對於強迫舊徵用工問題，他稱：「在如此嚴峻的環境下，很多人遭受瞭如此多的痛苦和悲傷，我感到很痛心」。

在會談中，尹錫悅也說：「我們必須創造一個比兩國關係良好時更美好的時代」。有關歷史問題，他稱，「我們必須摒棄過去那種不徹底劃清界限，就無法邁出未來合作一步的想法」。在記者會上，他還表示，「這不是任何一方可藉由單方面來要求的性質」。

關於日韓關係，雙方均表示岸田首相訪韓「使正常化的進程回到正軌」。



在會談前、首相岸田文雄首相（左）與韓國總統尹錫悅握手＝7日下午、首爾・總統府



親臨歡迎儀式的韓國總統尹錫悅（左）與首相岸田文雄＝7日下午、首爾・總統府



出席共同記者會的韓國總統尹錫悅（右）與首相岸田文雄＝7日下午、首爾・總統府



在日韓領袖會談上發言的韓國總統尹錫悅（左）。右為首相岸田文雄＝7日下午、首爾・總統府

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