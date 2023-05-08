新冠疫情8日起等同流感級別＝首例發病以來轉至「第5類」

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新型冠狀病毒在日本《傳染病防治法》的規定地位，8日起由「等同於第2類」轉變為「第5類」，與季節性流感相同。未來行動限制將失去法律依據，感染控制措施跟交由個人判斷。自日本確診首例感染以來，已經約3年4個月。這將是擺脫新冠疫情後，社會和經濟活動正常化的重要里程碑。

隨著向第5類轉移，原本免費的病毒檢測及門診治療費用將由患者自己負擔。根據政府的推算，初次診斷費用預計最高達4170日圓。如果患者住院，緩衝方案上每個月最多可獲得2萬日圓補助。政府將增加能夠處理新冠疫情的醫療機構數量，並計畫能在約8300個地點接收多達約5萬8000名住院患者。

在取消對確診者和病毒密切接觸者的行為限制後，原則上飯店（酒店）隔離制度也取消。厚生勞動省建議確診者，從出現症狀的次日起5天內不要外出，並戴口罩10天。如果患者在第5天仍出現症狀，希望患者在康復後24小時內暫時停止外出。

以往每天公佈的新增確診人數是「全數把握」，將改為由全國約5000家醫療機構上報數字的「定點把握」。厚生勞動省預計每週在網站上定期公佈數據。



厚生勞動省＝東京都千代田區

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