日本生活正式「去新冠化」＝調降「第5類」後行動限制取消

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新型冠狀病毒在日本《傳染病防治法》的規定地位，8日起由「等同於第2類」轉變為「第5類」，與季節性流感相同。未來行動限制將失去法律依據，感染控制措施跟交由個人判斷。

自日本確診首例感染以來，已經約3年4個月。未來擺脫新冠疫情後，社會和經濟活動如何回覆將是重要焦點。

在當天上午的記者會上，內閣官房長官松野博一強調，「（轉移到第5類後）我們將尊重個人的選擇，並轉向基於國民自主的努力防疫為主」。「即使級別發生改變，病毒的特性並不會立即改變」，他呼籲國民仍繼續採取衛生感染對策。

截至先前，新型冠狀病毒被《傳染病防治法》列為「等同於第2類」，並採取限制，包括限縮可接受治療的醫療機構數量、建議確診者住院治療、限制工作等。

隨著向第5類轉移，原本免費的病毒檢測及門診治療費用將由患者自己負擔。若是患者住院，緩衝方案上每個月最多可獲得2萬日圓補助。高額的治療藥物將繼續由公費免費提供。

原則上未來飯店（酒店）隔離制度也取消。厚生勞動省建議確診者，從出現症狀的次日起5天內不要外出，並戴口罩10天。如果患者在第5天仍出現症狀，希望患者在康復後24小時內暫時停止外出。



新型冠狀病毒轉變為「第5類」後、超商店員開始在收銀櫃檯前撤除透明塑膠簾＝8日上午、東京都品川區

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