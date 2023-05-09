黃金週旅客流量約1100萬人＝回復至疫情前高峰的94%

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日本6間JR旅客公司於8日公佈黃金週（GW）假期期間（4月28日至5月7日）新幹線和在來線的使用情況。包括新幹線在內的特急和特快列車（主要46個區間）的乘客人數約為1100萬1000人次，約是上一年的1.32倍，已經恢復到新型冠狀病毒疫情前2018年人數的94%數字。

6間公司的實際使用紀錄都超過去年數字，也是自1990年開始統計以來的第7高位。與前一年相比，JR東日本的增幅最大，達到1.4倍，約有378.5萬人次使用。JR東海的新幹線「希望號」乘客量有所增加，整體數字已恢復到2018年的水準。

對於乘客的增加主因，JR東日本的負責人分析認為：「過去因為疫情，大家一直在避免移動，但假期就在疫情被降級為第5類（根據傳染病法）之前，讓大家對出遊感到更安心吧」。

JR西日本則是在5日，經歷發生在石川縣能登地區為震央、最大震度為6級左右的地震，當時一度造成北陸新幹線的金澤―富山兩站間共4班列車停駛，JR西日本相關負責人對此則表示「對使用者數字的影響不大」。



新幹線（資料照片）

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