銀座高級鐘錶店搶案逮捕4青少年＝遺留犯案箱型車警視廳追查中

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發生在東京都中央區銀座一間高級鐘錶店遭3人小組搶劫案，警方在附近找到疑似逃亡用的車輛，並以疑似侵入他人住宅而陸續逮捕4人，當中這4名包含高中生在內全都介於16至19歲，警視廳少年事件課在9日證明相關消息。

該課認為這些青少年參與一系列搶劫，正在詳細調查中。

根據該課介紹，4人分別是住在在橫濱的無職青少年（16歲）、職業不明的青少年（19歲）、打工族的青少年（19歲）和高中生（18歲）。其中高中生則是否認指控，稱「我不知道」，其他3人則承認相關指控。

搶劫案發生在8日下午6時20分左右。當時一群戴著白色面具的3人闖入店內，持刀指著店員威脅稱「給我趴下，不然殺了你」。隨後他們用撬棍之類的東西砸碎玻璃櫃，偷走手錶等100多件物品，然後乘坐一輛白色廂型車逃逸無蹤。

研判可能還有其他司機接應，在場工作人員沒有受傷。 店內陳列著勞力士等名貴手錶，單價約在50萬日圓到2200萬日圓之間，警視廳仍在加緊確認受害金額。

該輛疑似已變更車牌的廂型車被發現遺棄在大約3公里外的港區赤坂街道上。警方在附近發現一個與搶劫中使用的面具相似的面具。

該廳持續搜索附近，發現意圖闖入公寓的青少年們，並當場以現行犯逮捕。 並查獲一個裝有手錶的袋子。



進入高級鐘錶店搶劫的3人組強盜＝8日下午、東京都中央區（目撃者提供）



進入高級鐘錶店搶劫的強盜（後方）與路上行人＝8日下午、東京都中央區（目撃者提供）

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