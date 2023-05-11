千葉縣出現震度5強地震＝3位女性受輕傷

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11日凌晨4點16分左右，發生震央位於千葉縣南部的地震，千葉縣木更津市觀測到地震震度上5級地震。根據日本氣象廳表示，地震深度為40公里。地震震級估計芮氏規模5.2級。該縣和神奈川縣共有3名女性摔倒受輕傷。該地震未引發海嘯。

政府在首相官邸危機管理中心設立官邸聯絡辦公室。日本氣象廳地震海嘯監視課課長鎌谷紀子在記者會上稱，「希望大家在未來一週持續提防可能在搖晃強烈的地區仍有約5級的地震會發生」。

根據觀測到強度為5級的君津市消防本部稱，一名70多歲的婦女在臥室裡摔倒並受輕傷。在市原市，一名80多歲的婦女試圖在地震時逃跑，但失足受了輕傷。在橫濱保土谷區，一名60多歲的婦女在家中跌倒後受傷。

根據JR東日本稱，穿越該縣的內房線、外房線和久留里線的部分區間停駛。

來自木更津市的86歲無業人士庄司秀雄，一覺醒來就遇上地震。「感覺就像很大聲襲來，而且是持續了大約40秒的橫移搖擺，我趕緊打開窗戶，相當害怕」他用顫抖的聲音說。君津市一名35歲的上班族說，他的親戚居住在石川縣先前才發生最大震度為6級的能登地震「我當時還說如果他們能來千葉就好了」。

主要地區地震震度情況如下。

地震強度5強＝千葉縣木更津市

地震強度5弱＝千葉縣君津市

地震震度4＝千葉市、千葉縣市原市、東京都千代田區、橫濱市

震度3＝茨城縣取手市、埼玉市、靜岡縣東伊豆町。



說明震央位於千葉縣南部的5級地震的氣象廳地震海嘯監視課長鎌谷紀子＝11日上午、東京都港區

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