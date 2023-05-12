G7財政部長級會議開幕＝團結支援烏克蘭，日本出資1300億日圓
Newsfrom Japan財經
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為期三天的七大工業國（G7）財長和央行行長會議於11日在新潟市開幕。財務大臣鈴木俊一在開幕前的記者會上宣布，日本國際協力銀行（JBIC）將動用約10億美元（約1340億日圓）的資金，作為對包括其周圍鄰國在內的烏克蘭的支持措施。G7將在最後一天通過的聯合聲明中，進一步增加對烏克蘭的支持。
鈴木和日本央行行長植田和男代表日本出席G7財長會議。鈴木俊一稱，「在確認對烏克蘭的財政支持和IMF（國際貨幣基金組織）支持計劃的結果的同時，我們還將討論加強與開發金融機構的合作以及對周邊國家的支持」。
JBIC的資金將活用於支持接納避難民和鼓勵日本企業對其投資。日本於4月修改了JBIC法，允許JBIC為國際金融機構向烏克蘭提供的貸款提供擔保。
對俄國的制裁和對世界經濟現狀的分析也是主要議程項目。除了凍結資產，G7國家還實施了對半導體等高技術產品出口禁運、對俄國產原油價格設置上限等制裁措施，取得一定成效。在開幕前的記者會上，鈴木俊一稱，為提高制裁的有效性，對於俄國經由第三國「鑽漏洞」的對策上稱「我想從其對發動戰爭能力上持續給予壓力的這角度，是有必要就此討論措施」。
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