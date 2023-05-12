G7財政部長級會議開幕＝團結支援烏克蘭，日本出資1300億日圓

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為期三天的七大工業國（G7）財長和央行行長會議於11日在新潟市開幕。財務大臣鈴木俊一在開幕前的記者會上宣布，日本國際協力銀行（JBIC）將動用約10億美元（約1340億日圓）的資金，作為對包括其周圍鄰國在內的烏克蘭的支持措施。G7將在最後一天通過的聯合聲明中，進一步增加對烏克蘭的支持。

鈴木和日本央行行長植田和男代表日本出席G7財長會議。鈴木俊一稱，「在確認對烏克蘭的財政支持和IMF（國際貨幣基金組織）支持計劃的結果的同時，我們還將討論加強與開發金融機構的合作以及對周邊國家的支持」。

JBIC的資金將活用於支持接納避難民和鼓勵日本企業對其投資。日本於4月修改了JBIC法，允許JBIC為國際金融機構向烏克蘭提供的貸款提供擔保。

對俄國的制裁和對世界經濟現狀的分析也是主要議程項目。除了凍結資產，G7國家還實施了對半導體等高技術產品出口禁運、對俄國產原油價格設置上限等制裁措施，取得一定成效。在開幕前的記者會上，鈴木俊一稱，為提高制裁的有效性，對於俄國經由第三國「鑽漏洞」的對策上稱「我想從其對發動戰爭能力上持續給予壓力的這角度，是有必要就此討論措施」。



財務大臣鈴木俊一（前排右二）在七大工業國集團（G7）財長和央行行長會議上發表講話＝11日下午、新潟市（代表攝影）



財務大臣鈴木俊一（右）與日本央行行長植田和男在七大工業國集團財長和央行行長會議上討論＝11日下午、新潟市（代表攝影）

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