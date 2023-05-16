涉嫌殺害川崎養老院3人，前職員男性確定判死刑

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發生在2014年川崎市內一間養老院發生3名老人相繼墜樓身亡事件，遭到一審和二審中被判犯有謀殺罪並被判處死刑的前僱員今井隼人（30歲），他在15日撤回了根據最高法院上訴。最高法院則是在11日正式判決其死刑。

2018年3月，一審橫濱地方法院排除3名受害人因年老無行為能力而發生意外或自殺的可能。加上被告聲稱事發時負責值夜班，認定「有很強的推定顯示被告實施犯罪」。

逮捕前後的供述根據審訊錄影判斷中可信。儘管被告聲稱患有自閉症譜系障礙，但可認定他負有完全責任。對於動機，他指出是為了減輕負擔與減少住戶人數，以及對跌倒人員的救生措施可以獲得評價等自我展現。

2022年3月，二審東京高等法院也駁回了被告人的上訴，稱「一審認定案件情節嚴重、惡性程度高，是恰當的」，辯護律師提出上訴。

根據最終判決書顯示，被告今井於2014年11月至2014年12月間，在其工作的收費養老院終將丑沢民雄（87歲）、仲川智惠子（86歲）、淺見布子（96歲）等人從從4、6樓等故意讓其墜落殺害身亡。



死刑判決確定的被告今井隼人＝2015年9月、川崎市

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