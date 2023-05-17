兩位前傑尼斯練習生出席記者會＝呼籲就未成年性侵制定相關法律

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指控遭到前傑尼斯事務所社長強尼喜多川（已於2019年去世）性侵的歌手岡本KAUAN（26歲）等前該公司的2名藝人，16日在國會聽證會上接受立憲民主黨相關的詢問。岡本稱，「一個未成年人很難拒絕更高職位的人對此的相關請求，這不僅僅是在娛樂界。我強烈希望立法作業能夠到位，以防止更多人成為受害者」。

岡本稱，他在2012年時於強尼的高級公寓內遭到性侵，那時是他15歲，加入該公司一個月左右的事。到2016年他離開該公司時，他遭受15次至20次性侵。他呼籲通過修訂《刑法》和《防止虐待兒童法》等來進行立法改革。

同時參加這次活動的演員橋田康（37歲）稱，他從13歲起共遭遇過2次性侵。他說「希望能設置第三者的相關機構，可以不用背負風險、不用發聲也能安心的環境」。

在被出席的國會議員問及對社長藤島Juri景子的道歉有何反應時，岡本稱：「我很感激。這是第一步」。橋田則說：「該公司一直處於娛樂界的頂端。希望他們能呈現新的指標」。

日本法務省、警察廳、兒童家庭廳的官僚也出席該會議。



在國會聽證會上接受立憲民主黨相關的詢問並發言的前傑尼斯事務所藝人岡本KAUAN（後右）與橋田康＝16日下午、國會内



結束立憲民主黨舉辦的國會聽證會後、接受採訪的前傑尼斯事務所藝人元所属岡本KAUAN（右）與橋田康＝16日下午、國會内

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