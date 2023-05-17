兩位前傑尼斯練習生出席記者會＝呼籲就未成年性侵制定相關法律
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指控遭到前傑尼斯事務所社長強尼喜多川（已於2019年去世）性侵的歌手岡本KAUAN（26歲）等前該公司的2名藝人，16日在國會聽證會上接受立憲民主黨相關的詢問。岡本稱，「一個未成年人很難拒絕更高職位的人對此的相關請求，這不僅僅是在娛樂界。我強烈希望立法作業能夠到位，以防止更多人成為受害者」。
岡本稱，他在2012年時於強尼的高級公寓內遭到性侵，那時是他15歲，加入該公司一個月左右的事。到2016年他離開該公司時，他遭受15次至20次性侵。他呼籲通過修訂《刑法》和《防止虐待兒童法》等來進行立法改革。
同時參加這次活動的演員橋田康（37歲）稱，他從13歲起共遭遇過2次性侵。他說「希望能設置第三者的相關機構，可以不用背負風險、不用發聲也能安心的環境」。
在被出席的國會議員問及對社長藤島Juri景子的道歉有何反應時，岡本稱：「我很感激。這是第一步」。橋田則說：「該公司一直處於娛樂界的頂端。希望他們能呈現新的指標」。
日本法務省、警察廳、兒童家庭廳的官僚也出席該會議。
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