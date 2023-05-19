市川猿之助遭緊急送醫＝父親段四郎與母親皆死亡―自宅疑發現遺書

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18日上午10點20分左右，47歲的歌舞伎演員市川源之助的經 紀人撥打了119報案，稱「當我來接他的時候， 他已經不省人事了」。 當警視廳目黑警察署的成員趕到他們位於東 京目黑區的家中時，他們發現猿之助和他的父母一同倒下。

在他家中發現一封疑似是由猿之助寫的遺書。父親、的同為歌舞伎演員的父親市川段四郎（76 歲）和母親（75歲）被 確認死亡。 警方等人將等待遠之助病情恢復後，詳細調查情況。

根據警方稱，當警察到達時，猿之助正坐在一個半地下室的壁櫥裡。 他意識清醒，沒有生命危險，但據了解無法說話。

現場有類似遺書的東西以畫布手寫，靠在半地下室的牆上。

猿之助的父母躺在二樓客廳的地板上，身上鋪著棉被。 他的母親當 場被證實死亡，段四郎在被送往醫院後死亡。 兩人似乎都沒有受到 任何明顯的外傷。

猿之助的事務所表示，「目前，由於缺乏情報， 我們無法發表評論」。

明治座（中央區）將於 3 日至 28 日上演由遠之助主演的歌 舞伎。 18日這天， 他原先被安排出現在白天和晚上的兩場演出中。

猿之助是第四代段四郎的長子，2012年繼承了其伯父成為第四代 猿之助。 在作為歌舞伎演員活躍的同時，他也參演多部電影、 電視劇和綜藝節目。 演員香川照之是他的表弟。

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市川猿之助



在歌舞伎演員市川猿之助的自宅附近拉起警戒線的警察官＝18日下午、東京都目黒區

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