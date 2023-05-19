市川猿之助遭緊急送醫＝父親段四郎與母親皆死亡―自宅疑發現遺書
Newsfrom Japan社會
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
18日上午10點20分左右，47歲的歌舞伎演員市川源之助的經
在他家中發現一封疑似是由猿之助寫的遺書。父親、的同為歌舞伎演員的父親市川段四郎（76 歲）和母親（75歲）被
根據警方稱，當警察到達時，猿之助正坐在一個半地下室的壁櫥裡。
現場有類似遺書的東西以畫布手寫，靠在半地下室的牆上。
猿之助的父母躺在二樓客廳的地板上，身上鋪著棉被。 他的母親當
猿之助的事務所表示，「目前，由於缺乏情報，
明治座（中央區）將於 3 日至 28 日上演由遠之助主演的歌
猿之助是第四代段四郎的長子，2012年繼承了其伯父成為第四代
▽關懷熱線
0120 (279) 338 = 24 小時可用
▽ 日本生命線電話
0120 (783) 556 = 下午 4 點至晚上 9 點
0570 (783) 556 = 上午 10 點至晚上 10 點。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]