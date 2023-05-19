日美領袖攜手對抗中國戰略＝稱「G7意志堅定」―拜登歡迎日韓關係改善

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日本首相岸田文雄於18日下午，在廣島會見正在日本訪問的美國總統拜登。雙方確認密切合作用於應對中國日益增加的軍事脅迫的方針，並同意加強對北韓的威懾。作為19日開始的G7峰會主席，岸田希望先調和彼此認識。

岸田一開始表示，「我想表明G7集團捍衛以法治為基礎之自由開放國際秩序的堅定決心」。拜登總統則是讚揚「日本在G7集團中的領導地位發揮十分清楚」，並強調「將持續追究俄國入侵烏克蘭的責任」。

會後，岸田首相告訴記者稱，他還談到了實現「無核武世界」的問題，並解釋「雙方同意持續密切合作」。

對於中國的動向，兩位領袖確認「台海和平與穩定的重要性」。他們還同意在氣候變化等全球性問題上進行合作。

有關日韓關係，首相說明領袖之間的「穿梭外交」已經恢復。拜登總統則歡迎關係正常化之趨勢。兩國領袖並同意深化日美韓三國在對抗北韓核武和飛彈發展方面的合作。



領袖會談前握手的首相岸田文雄（右）與總統拜登＝18日下午、廣島市中區（代表攝影）



進行會談的首相岸田文雄（右起第2人）與美國總統拜登（左手前）＝18日、廣島市中區（代表攝影）



接受各家媒體採訪的首相岸田文雄＝18日下午、広島市南區的廣島格蘭王子大飯店

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