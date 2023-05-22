澤倫斯基參加廣島G7峰會＝G7將持續給予烏克蘭軍事、財政支援

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21日，烏克蘭總統澤倫斯基以面對面方式出席G7峰會，並在廣島市某飯店（酒店）舉行會談，結束為期3天的行程。針對俄國的挑釁行為，七大工業國集團方面表示將繼續在軍事和財政上聯合起來支援烏克蘭。日本首相岸田文雄獨自與澤倫斯基舉行會談，確認了兩國之間的團結。

領袖會談結束後，首相以主席身份召開全體記者招待會。他稱：「日本的使命是向世界表明，它決心維護以法治為基礎之自由開放的國際秩序，並保護和平與繁榮」。他並強調，國家領袖既肩負著「保護本國人民安全的莊嚴責任」，也肩負著「追求無核武世界理想的崇高責任」。

上午與參加七大工業國集團領袖會議的澤倫斯基參與討論。澤倫斯基還出席了白天的擴大會議，8個招待國領袖出席，共討論了2個半小時。領袖們對烏克蘭人民的苦難以及能源和糧食不安全表示關切。

受邀招待國包括傳統上與俄國關係密切的印度。巴西和印尼等，他們也是與G7、俄國和中國都保持一定距離的新興和發展中國家，稱作「全球南方」的代表。岸田首相呼籲一同協調應對「對和平與穩定的挑戰」。記者會上，他表示將「傾聽」全球南方國家的聲音，並表示將一同在經濟安全保障、糧食危機和氣候變遷方面上共同努力。

這是繼3月首相突訪首都基輔（基烏）後，首相與澤倫斯基的第2度面對面會見。此次首相轉達G7繼續對俄國實施強硬制裁的方張，澤倫斯基對此表示感謝。

七大工業國集團領袖，20日通過的聲明呼籲俄國停止侵略，並要求中國對其施壓。聲明中並稱「只要需要，我們就會支持烏克蘭，」。有關核裁軍，他承諾「加強努力，實現無核武世界的最終目標」。展示採取現實對策之方針。

此外，考量到中國，聲明中也反對企圖通過力量或威壓單方面改變現狀。強調「台海和平與穩定的重要性」。另一方面也稱「並不是要阻礙中國的經濟發展」。並非脫鉤（分裂），而僅是說會降低過度依賴的風險。

峰會於19日開幕，首先公佈「G7領袖廣島願景」，呼籲核力量數據透明化。在21日的記者會上，岸田強調此舉的「歷史意義」，並表示「不應以核武器相威脅、或使用任何核武器」。



首相岸田文雄（中）於擴大版的 G7 峰會上發表講話，烏克蘭總統澤倫斯基也出席此次峰會＝21日下午、廣島市南區（代表攝影）



G7領袖峰會結束後，以主席身份在和平紀念公園舉行記者會的首相岸田文雄＝21日下午、廣島市中區



烏克蘭總統澤倫斯基（左）和首相岸田文雄21日造訪廣島和平紀念公園。（代表攝影）



首相岸田文雄（右）會見烏克蘭總統澤倫斯基（左三）＝21日下午、廣島市中區的廣島國際會議場（代表攝影）

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