澤倫斯基返烏，飛機上「感謝日本」＝呼籲7月舉辦和平會議

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在G7廣島峰會結束訪日行程的烏克蘭總統澤連斯基，於日本時間21日晚間在通訊程式「Telegram」上寫下「謝謝日本」和「謝謝廣島」，對首相岸田文雄和日本國民表示感謝。據了解，該投稿是在登上返烏航班後發布的。

烏克蘭時間21日晚（日本時間22日凌晨），在離開日本約5小時後，澤倫斯基向民眾宣布每天例行的晚間影片致辭。與他平常在辦公室內不同，影片是在飛機內拍攝，顯示他近來包含最近訪問沙烏地阿拉伯等海外旅行在內的忙碌。

該影片總結G7峰會的出席。包括在與日本的雙邊會談等最後，他強調，「我與首相（岸田）進行詳細討論。我們將擴大合作」。他還表示，向原子彈罹難者慰靈碑獻花和參觀和平紀念資料館「非常重要」。

澤倫斯基21日在與G7集團領袖的討論中也表示，自去年2月俄國入侵以來，「馬上就要500天了」。與此相呼應結合，他呼籲在7月以烏克蘭提出的俄軍撤退為中心的和平計劃基礎上，召開一場「和平峰會」。



烏克蘭的總統澤倫斯基＝21日、廣島市（AFP時事）

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