日本職棒西武山川穗高遭到書面移送檢調＝涉嫌強制性交・警視廳

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日本職棒埼玉西武雄獅隊棒球選手山川穗高，日前因涉嫌在東京都內的飯店（酒店）內對熟識的女性友人性侵一事。日本警視廳在23日，以強制性交的嫌疑將其正式以書面函送檢調。警視廳的相關人員已經對此證實。

根據相關消息人士透露，山川選手的說法與該女子的主張並不同，因此該廳要求的並非是「嚴重處分」、而是交由檢察單位判斷的「相當處分」。

送檢調的內容是山川於去年11月，涉嫌在港區的一家酒飯店，對一名20多歲的女性熟人做出猥褻行為。

據了解，在接受警視廳聽取口供時，山川承認他曾與一名女性一起去飯店，並解釋說這是「兩人一起同意的」。

該女子隨後已向警方報案。山川選手和那位女性先前有過數面之緣。

來自沖繩縣的山川選手，在2013年的選秀會上以第二順位被選中加入西武獅。他曾三次獲得全壘打王頭銜。並是3月贏得世界棒球經典賽（WBC）的日本國家隊成員。

「文春Online」在爆料山川與女性發生性醜聞事件後，他於本月12日被註銷一軍登錄。



山川穗高選手

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