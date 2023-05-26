韓國擬讓掛有「旭日旗」的海上自衛隊船艦入港＝月底多國部隊訓練期間
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根據了解，日韓兩國政府正在就海上自衛隊護衛艦，在參加韓國主辦的多國演習時能掛著自衛隊「旭日旗」進入韓國軍港計劃一事就入最後調整。日本政府相關人士於25日對此證實。韓國過去一度要求日本不要使用旭日旗，認為是「日本軍國主義的象徵」，隨著日韓關係近一步改善，被認為可以朝向掛著該旗的方向前進。
本次演練預定於31日於韓國濟州島週邊海域舉行，目的是防止大規模殺傷性武器擴散。包括美國和澳大利亞（澳洲）軍隊在內總共6個國家將參加演習，日本海上自衛隊的護衛艦「Hamagiri」也將一同參加。大約在此時左右，該艦有望進入釜山港並參加相關活動。
根據國際規則，各國軍隊的艦船都應張貼國籍標誌。旭日旗則是被自衛隊執法條例指定為標誌旗幟，在日本國內外的各種情況下都會升起。
對此，韓國國防部發言人25日在記者會上表示，「我仍無法說他們是否會掛著自衛隊的旗幟入港」。但他也稱掛著自衛艦旗一事「是國際慣例」。
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