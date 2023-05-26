韓國擬讓掛有「旭日旗」的海上自衛隊船艦入港＝月底多國部隊訓練期間

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根據了解，日韓兩國政府正在就海上自衛隊護衛艦，在參加韓國主辦的多國演習時能掛著自衛隊「旭日旗」進入韓國軍港計劃一事就入最後調整。日本政府相關人士於25日對此證實。韓國過去一度要求日本不要使用旭日旗，認為是「日本軍國主義的象徵」，隨著日韓關係近一步改善，被認為可以朝向掛著該旗的方向前進。

本次演練預定於31日於韓國濟州島週邊海域舉行，目的是防止大規模殺傷性武器擴散。包括美國和澳大利亞（澳洲）軍隊在內總共6個國家將參加演習，日本海上自衛隊的護衛艦「Hamagiri」也將一同參加。大約在此時左右，該艦有望進入釜山港並參加相關活動。

根據國際規則，各國軍隊的艦船都應張貼國籍標誌。旭日旗則是被自衛隊執法條例指定為標誌旗幟，在日本國內外的各種情況下都會升起。

對此，韓國國防部發言人25日在記者會上表示，「我仍無法說他們是否會掛著自衛隊的旗幟入港」。但他也稱掛著自衛艦旗一事「是國際慣例」。



2022年11月、於神奈川縣海域附近的國際觀艦儀式上航行的日本海上自衛隊護衛艦（資料）

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