岸田首相對其子秘書官翔太郎嚴重警告＝於公邸內與親友舉辦年終聚餐

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根據了解，日本首相岸田文雄的長子、政務秘書官翔太郎在去年12月底曾於首相公邸內與親友舉行年終聚餐。25日發行的《週刊文春》對此進行報導，官房長官松野博一在記者會上承認該件事實。松野博一透露稱，首相已對此嚴厲警告翔太郎先生。

根據該雜誌報導，包含翔太郎在內的10多名首相親友於12月30日齊聚官邸，舉行年終聚餐。雜誌中還刊登了以翔太郎為中心的紀念留影，當中模仿組閣時將官邸用作拍攝舞台的的組閣紀念照，與會親友們紛紛站在紅地毯樓梯上的照片。

松野博一說明，在年終聚餐期間，首相本人也親自出現在其私人生活空間的飯局上並致意。對此今後的處理上，松野強調稱「如同這次報導中所說，有行為缺乏適當之事。我們未來會徹底實施適當的使用及管理，以防止將來發生類似事件」。對於秘書官翔太郎，松野稱：「希望他對自己的職責有更深一層的警戒心」。



首相岸田文雄（左）與秘書官翔太郎＝4月20日、首相官邸

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