長野中野市持槍挾持案死者增至4人＝警方逮補31歲當地市議會議長長男

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發生在長野縣中野市一起涉嫌殺害3名包含警察等人之事件，警方在26日以殺人罪逮捕嫌犯青木正憲（31歲），並指控他用霰彈槍射殺至少一名警察。嫌犯是市議會議長青木正道（57歲）的長男。在事件發生約12小時後，凌晨4點30分左右，他被調查人員正式拘留。

一名在現場附近倒臥的老婦人隨後被新確認死亡，使死亡人數升到4人。縣警正在加緊確認這名女性的身份，並展開相關調查，以釐清整個事發經過。

根據縣警表示，遭到刺死的婦女被確認為住在附近的的村上幸枝（66歲）。一名倒在挾持現場附近且無法送醫的人，最初被認為是名男子，後來被確認是一名老婦人，並被確認當場死亡。

事件發生在25日下午4點25分左右，地點在中野市江部。村上幸枝先是被正憲持刀刺傷，接獲110通報趕到現場的助理警部玉井良樹（46歲）和巡查部長池內卓夫（61歲）紛紛遭到獵槍擊中。3人都在被送往的醫院路途中死亡。目前尚不清楚過世的老年婦女是為何被捲進事件中。

事發時，嫌犯正憲身穿迷彩服，頭戴迷彩圖案帽子和墨鏡，將自己封鎖在距離女子被刺殺現場約600公尺的家中。周圍不時傳來槍聲，相信是嫌犯開的獵槍聲。26日凌晨2點左右，他出現在屋外，又一度返回屋內後又出來投案自首。

起初，家裡有兩名婦女，其中包括嫌犯的母親在晚間8點35分逃出，另一人則是在26日凌晨12點10分左右逃出遭到保護。兩人都沒有任何明顯的傷害。嫌犯青木則持續被確認沒事。

該地點位於長野電鐵信州中野站以西約1.5公里處。根據調查人士透露，警視廳第一搜查科的特殊搜查班（SIT）也已出動，並在附近派駐多名警察。進入範圍限制在300公尺範圍內，限制範圍內的居民則被疏散到附近的一所國中避難。



一輛據了解載有嫌犯男性的汽車＝26日凌晨4點48分、長野縣中野市江部



前往挾持現場周遭的警察車輛＝26日凌晨4點25分、長野縣中野市江部

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