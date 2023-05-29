役所廣司獲坎城影展最佳男演員＝日本人第2人―是枝裕和電影獲劇本獎

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【坎城時事】在法國舉行的第76屆坎城國際影展頒獎典禮，於27日晚間（日本時間28日凌晨）舉行，出演溫德斯導演《完美的日子》作品的日本男演員役所廣司（67歲），獲得競賽類最佳男演員獎。此外，曾執導是枝裕和的《怪獸》的坂元裕二（56歲）獲得了最佳劇本獎。

役所是繼是枝裕和導演的左品《無人知曉》（2004）主演柳樂優彌之後，第二位在世界三大電影節之一的坎城電影展上獲得最佳男演員獎的日本演員。也是繼濱口龍介導演的《在車上》（2021年）之後，第二次獲得最佳劇本獎。

役所廣司在舞台上感謝工作人員、合作演員和妻子，並微笑著表達喜悅稱「我要帶著這個（獎杯）回家了。相當感謝」。

是枝裕和導演代表坂本領取劇本獎。剛回到日本的坂元先生發來電子郵件稱「很高興成為《怪物》團隊的一員。我為一位孤獨的人寫下這個劇本。對它能受到好評價相當感謝」。

《完美的日子》由德國大師級導演溫德斯全程在東京拍攝。描述一位在澀谷公共廁所工作的沉默的看門人，在平淡地重複著的日子裡的內心感受。日本上映日期仍未定。

役所廣司過去曾出演過電影《Shall we dance?》等多部代表作。1997年主演了今村昌平的《鰻魚》，該片獲得當年的最高榮譽金棕櫚獎。

坂元以逼真的人物造型和嫻熟的對話著稱，1991年的電視劇《東京愛情故事》讓當時出現社會現象。此外他還憑藉《母親》等社會強的電視劇受到關注。

《怪物》從母親、老師、孩子的角度描繪小學男生之間因鬧事而波及的漣漪。將於6月2日正式在日本上映。

金棕櫚獎則是頒給法國導演賈斯汀·特里埃的《秋天的解剖學》（暫譯）。



男演員役所廣司在坎城影展獲得最佳男演員獎後發表感謝詞＝27日、法國・坎城（EPA時事）



坎城國際影展獲得劇本獎的坂元裕二＝18日、法國・坎城（AFP時事）

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