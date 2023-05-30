日本政府計劃30年後讓「花粉症」減半＝預計加快人造杉木林採伐

Newsfrom Japan

日本政府在30日於首相官邸召開花粉症對策的閣僚會議，就今後的對策進行整體規劃。針對花粉來源的人造杉木林等，目標是透過加速伐木，預計未來10年內將花粉產生量減少約20%，並希望30年後將花粉產生量減半。政府將在6月制定的經濟和財政管理基本方針「基本方針」中納入相關措施，林野廳等將會於年底前制定具體措施。

至於相關應對措施，會中稱：「可以說花粉症仍然是一個持續困擾著很多國人的社會問題」。會中並稱將與相關省廳合作「需要有長期努力」，並將規劃一個著眼於未來10年的時程表。

產生花粉的人造杉木林面積達431萬公頃。作為花粉發生源的對策，政府計劃在10年內，將伐木面積從目前的每年5萬公頃增加到7萬公頃左右。此外，政府將鼓勵重新種植花粉產量較低的樹苗和杉木以外的品種。10年後，花粉少的樹幼苗將佔所有日本杉木幼苗的90%以上。為了利用砍伐後的杉木，政府預計還將增加用於住宅行業的杉木產量比例。



隨著風而四散的杉木花粉＝長野縣上田市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]