日本通過核電廠延長法＝未來可運行60年以上―福島事故後規則放寬

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參議院本會議於31日通過「GX（綠色轉型）脫碳電力供應法」，其中包括建立允許現有核電廠可運行「60年以上」的制度，在執政的自民黨、公明黨，以及日本維新會等多數決下批准並頒布。在東京電力福島第一核電廠事故後，運行規定將放寬，新規定「原則上40年，最長可達60年」。在運行時間長久下，安全隱憂日益深重、質量劣化等問題上，日本政府將充分利用核電，確保電力穩定供應，並實現脫碳目標。

官方並統一電力事業法、反應堆管理法、原子能基本法等5項修訂法。經濟產業省管轄的《電力法》中新規定《反應堆管制法》中的核電廠可運行期間。雖然基本規定「原則上是40年，最長60年」，但除去因安全檢查而停工的期限後，實際上已允許經營「60年以上」。

《反應堆管理法》中也包括針對老朽化核電廠的安全法規。未來在運行30年後，將引入一個審查機制，每10年接受一次原子能監管機構的審查和批准。



在參議院本會議上通過的《GX（綠色轉型）脫碳電力法》＝31日上午、國會内



在參議院本會議上通過《GX（綠色轉型）脫碳電力法》後、表示致意的GX實行推進擔當大臣西村康稔＝31日上午、國會内

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