北韓發射「彈道飛彈」＝沖繩發布警報、未飛往日本―於黃海墜下失敗

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【首爾時事】日本防衛省於31日早晨宣布，北韓向南方發射一枚「疑似彈道飛彈物體」。根據韓國軍方稱，一枚「北韓所聲稱的太空發射體」於早上6點29分左右（與日本時間相同），從北韓西北部東倉里附近發射出去，呈現飛行異常後並墜落在黃海的於青島以西約200公里的海域附近。北韓的朝鮮中央通訊社也承認官方發射一顆軍事偵察衛星，但已經墜毀，事實上的承認失敗。但是，該媒體仍主張應該為下一次發射立即準備。

根據韓聯社報導稱，韓國軍方正在分析因發射體未到達預計落點，而從雷達上消失，導致空中爆炸或墜毀等失敗的可能性。韓國軍方後來發現根據推測是落入海中的「發射體」的一部分。

日本即時預警系統（J-ALERT）曾將沖繩縣作為預警區域，但後來宣布發射體不會飛往日本。對沖繩縣的避難呼籲隨後解除。

內閣官房長官松野博一，31日上午在首相官邸召開記者會，宣布推測從北韓發射的「彈道飛彈」在黃海上空消失。他還稱，可推算沒有飛翔體被置入於太空。

北韓先前通知日本政府，將於5月31日午夜0時至6月11日午夜0時之間發射一顆「人工衛星」，這可能是第一顆「軍事偵察衛星」。預告中也說明，黃海、東海和菲律賓呂宋島東部可能受到影響。

在東倉里的「西海衛星發射場」，當時似乎正在為發射做準備。日本、美國和韓國對此通知警戒，要求取消計劃，認為違反聯合國安理會的事實上的彈道飛彈發射決議。

如果北韓宣布「成功發射衛星」，這將是自2016年2月「光明星四號」以來的再度成功。去年底，北韓宣布將於今年4月完成「軍事偵察衛星一號機」的準備工作，北韓勞動黨總書記金正恩並於5月16日批准發射行動計劃。



31日，在黃海的於青島以西約200公里的海域上發現一個被認為是北韓「發射體」一部分的物體。（韓國軍提供・時事）



31日，在黃海的於青島以西約200公里的海域上發現一個被認為是北韓「發射體」一部分的物體。（韓國軍提供・時事）

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