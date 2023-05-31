對二手菸對策的認識仍不足＝44%稱「不知道」有強化―癌症中心調查

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日本國立癌症中心於31日發表調查，顯示仍有44%的20歲以上人群「不知道」修訂後的健康促進法中有加強二手菸防範的措施。修訂後的法律雖然已於2020年4月起全面實施，但國民對法律的認識仍明顯不足。該公告是配合世界衛生組織（WHO）的「世界無菸日」（31日）同時發布的。

根據修訂後的法律，原則上禁止在飲食店和辦公室等多人使用的設施內之室內吸煙，並對違反者訂定處罰措施。該中心於今年4月進行線上調查，了解其法在實施三年後的認可度。從2000名20歲及以上的男性和女性（1000名吸煙者和1000名非吸煙者）中獲得了回覆。

44.1%的受訪者則是回答「不知道」修改後的法律加強措施，比回答「知道」（34.8%）的高出9.3%。當中較高比例的非吸煙者是回答「不知道」這答案。

當被問及他們希望政府重點採取哪些措施（複選）時，最常見的回答是「增加煙草稅」（41.9%）、「加強對二手煙的措施」（41.5%）和「普及並充實菸品對健康影響的啟發活動」（34.9%）。

該中心煙草政策情報室主任平野公康說「（國民）對根據修訂後的法律加強措施的認識很低，約為30%左右。希望國家在提高認識方面付出更多努力」。



吸菸的男性＝2021年6月、東京都中央區

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