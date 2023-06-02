將棋藤井聰太最年少拿下「名人」頭銜＝20歲10個月、史上第二人拿七冠

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將棋選手藤井聰太六冠（20）＝龍王、王座、叡王、棋王、王將、棋聖＝1日在長野縣高山村舉行第81期名人戰第7戰第5局中，在後手番的第94手中擊敗渡邊明名人（39）、4勝1負奪冠。名人是將棋中歷史最悠久的稱號，藤井 年僅20歲零10個月，是最年輕的獲得者。是繼第17世名人谷川幸司（61 歲）當年21歲零2 個月之姿後，時隔40年迎來榮冠。也是自1996年羽生善治（52歲）九段以來，再度達成歷史上第二個七冠王。

拿下七冠紀錄的年齡，也同時打破羽生九段當時25歲零4個月的最年輕紀錄。八大將棋王封號中，只剩下「王座」未奪取。目前，他在王座戰已經晉級挑戰者決戰八強，未來史無前例的「八冠王」也進入倒數計時。

比賽於5月31日至6月1日進行，藤井七冠堅硬應對昔日當家渡邊名人的進攻，展現出壓倒性的實力。

比賽結束後，藤井七冠回首比賽稱「這是一個有很多優點和問題的系列賽，收穫相當大」。對於最年輕的名人，他稱「名人這個位置很重。對今後的將棋來說會受到更多的挑戰」。劍指四連冠卻未能奪冠的渡邊前名人稱「可惜我實力不夠」。



以最年少名人之姿達成七冠、出席記者會手持色紙的藤井聰太七冠＝1日下午、長野縣高山村

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