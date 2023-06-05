兩陛下於岩手縣出席全國植樹祭＝稱「對復興現狀的努力給予敬意」

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日本天皇和皇后兩陛下於4日下午，出席在岩手縣陸前高田市高田松原海嘯復興紀念公園內舉行的第73次全國植樹祭。在儀式上天皇陛下向東日本大地震（三一一大地震）的罹難者再度表示哀悼，並表示：「我要對當地地區人民的不懈努力和參與本次大會的人們的努力，表示我深深的敬意」。由於受到新型冠狀病毒影響，這是4年來天皇和皇后兩陛下首次出席該項儀式。

這也是自從1974年以來，該縣再度舉辦該活動。在儀式上，陛下回憶學生時代，在當年同為植樹會場的「岩手縣縣民之森」，到攀登岩手山的情景等，直呼「是相當值得懷念的回憶」。縣內自古就產木炭和生漆，樹木與當地人們的生活息息相關，讓他稱「對此感到相當慶幸」。他並稱「為了給下個年輕世代有更健全的森林環境，我們對此都有重要的使命要完成」。

之後，會場在使用地震當年「奇蹟的一顆松」的一部分，並在天皇於2013年還是皇太子時代時所演奏的中提琴奏樂下並種植樹木。天皇陛下共種植了柏樹及紅楠、而皇后則種植山茱萸樹等，兩陛下共種植了6種樹苗，當中也種植了4種代表皇后圖樣的「玫瑰」印在內的植物。



出席第73次全國植樹祭會場並揮手致意的天皇、皇后兩陛下＝4日下午、岩手縣陸前高田市（代表攝影）



在第73次全國植樹祭上致詞的天皇陛下＝4日下午、岩手縣陸前高田市（代表攝影）



在第73次全國植樹祭上種植樹苗的天皇、皇后兩陛下＝4日下午、岩手縣陸前高田市（代表攝影）



視察復興商店街「Kyassen大船渡」、在廣場前聽取說明的天皇、皇后兩陛下＝4日上午、岩手縣大船渡市



視察復興商店街「Kyassen大船渡」的天皇、皇后兩陛下＝4日上午、岩手縣大船渡市



第73次全國植樹祭，揮手跟大家致意的天皇、皇后兩陛下＝4日下午、岩手縣陸前高田市（代表攝影）

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