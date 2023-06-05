前參議員GaaSyy從杜拜直飛回日本遭逮補＝涉嫌威脅各行業有名人士

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涉嫌在動畫投稿網站上持續脅迫有名人士等，警視廳搜查二課在4日，以違反暴力行為法（慣常恐嚇）等，將目前滯留在阿拉伯聯合大公國（UAE），從杜拜搭機歸來的前參議員GaaSyy（本名東谷義和，51歲）逮補。但是相關部門目前並沒有對此進一步證實。

嫌犯東谷約於下午5點過後，乘坐從阿聯酋直飛的航班抵達成田機場。警視廳等機構預計5月下旬將向阿聯酋派遣數名調查人員，並敦促當局加快驅逐出境手續。

警察當局於4月，透過國際刑事警察組織（ICPO）下達國際逮捕令。嫌犯東谷的護照也在同月失效，據了解他一直在當地非法居留。

東谷涉嫌在去年2月下旬至8月上旬，從阿聯酋等國家發佈在You Tube上的一段影片中，威脅至少3名知名人士及其親屬而被捕，當時他稱「我會揭露你們所做的一切到底」。他並且對其中一人的發言，涉及干涉其工作業務，有妨礙業務之嫌。

警視廳在去年10月至12月期間，收到了來自各知名人士的投訴。警視廳多次要求東谷主動接受偵訊，但是東谷沒有回應。警視廳遂於今年3月依照違反暴力行為法與妨礙業務等正式取得逮捕狀。



從阿拉伯聯合大公國杜拜搭機抵達成田機場的前參議院議員嫌犯GaaSyy＝4日下午、千葉縣成田市

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