吉野里遺址的石棺展開調查＝疑為彌生時代後期的有權力者之墓

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有關先前被發現於以護城河的大規模聚落點聞名的吉野里遺址（佐賀縣吉野里町、神埼市）內，被認為是彌生時代後期的石棺墳墓，縣政府於5日開始取出石棺上的石蓋開始進行調查。內部充滿了從縫隙流入的泥土，但當中新確認了紅色油漆塗料的痕跡。

石棺墓長約2.3公尺，有四個石蓋蓋上。縣政府根據其位於風景秀麗的山丘上，以及兩個蓋子表面刻有許多「X」等線狀圖案，認為極有可能是一個有權利人士的墓。據傳聞這種畫線方式有封印死者讓復活、並祈福轉生的寓意。

5日在相關人士及媒體的包圍下、三個蓋子被重型機械小心翼翼地掀開，其中發現一個蓋子的底面刻有線條，表面沒有線狀圖案。新發現中裡頭還有紅漆的痕跡。一位縣政府官員表示，「許多塗上紅顏料的墳墓，都是有影響力的人的」。佐賀縣將在未來一週左右進行詳細調查。

過去該地區被稱為「神秘地區」，因為有神社的存在而從未被挖掘過。但神社於去年搬遷後，可以開始進行調查，於今年4月出土石棺墓。上頭沒有掠奪的證據，周遭人士對發現陪葬品的期望是越來越高。

吉野里遺跡過去曾發現彌生時代中期的有權勢人物的墳墓，但沒有發現彌生時代後期的全盛時期的墳墓。據瞭解該石棺建於公元2或3世紀左右，恰好逢邪馬台國時代。

有關邪馬台國位置的爭論，一直在九州說和畿內說之間持續多年。一位縣政府官員表示，雖然這次調查的結果不會對學術理論產生立竿見影的影響，但他們稱「希望能對當時尚未明確的社會結構進行解析」。



在吉野里遺跡內發現的石棺墓（佐賀縣提供）



從吉野里遺跡石棺墓取出的石蓋＝5日上午、佐賀縣吉野里町



吉野里遺跡內取出石蓋後的石棺墓＝5日上午、佐賀吉野里町

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