日本政府預計2030年前女性管理階層要達30％＝針對上市企業實施

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政府於5日在首相官邸召開了男女共同參與會議（官房長官松野博一擔任主席），並提交「2023年女性活躍和男女共同參與重點方針」（女性版的基本方針）草案。針對在東京證券交易所主要市場上市的所有企業在內，主要目標是到2030年前，將女性董事的比例提高到30%或以上。目的是提高女性被任用的趨勢。

該案將於本月中旬在男女共同參與推進本部（首相岸田文雄為本部長）的聯席會議上作出正式決定。會議上，松野博一強調，「比如針對性別角色的刻板印象等，有必要解決結構性上問題」。

在一級市場的1835家上市企業中（截至2022年7月），女性高級幹部超過30%的只有2.2%。另一方面，18.7%的公司沒有女性高管。在草案初稿中表達危機感，稱「與其他國家穩步提高女性高管比例的努力相比，我們在國際上遠遠落後」。

最重要的是，草案明確表示，目標企業將努力在2025年之前，任命至少一名或以上女性董事。除了到2030年預計達到30%的目標外，還要求制定實現該目標的相關行動計劃。政府計劃鼓勵東京證券交易所，根據政府的重點方針儘速在年底前改變規則。



在男女共同參與會議上發言的官房長官松野博一（後右起第2人）＝5日下午、首相官邸

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