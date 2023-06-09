天皇皇后兩陛下結婚30年＝感謝與感慨共度的時光

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天皇和皇后兩陛下，於9日迎來結婚30週年。兩人在宮內記者會時透過書信稱「我們對此深受感慨」。並寫道：「我們非常感激我們能分享快樂，有時也分享悲傷，並且能夠向前邁進」。

兩陛下指出，過去30年來，日本遭受阪神大地震和東日本大地震（三一一大地震）的重創，新型冠狀病毒在過去3年多來對社會產生重大影響。雖然他們兩人稱感染情況已經平靜下來而感到欣慰，但他說，「我們仍擔心那些面臨各種困難的人們的生活。」

3日至4日，兩陛下訪問了岩手縣陸前高田市。對於登基後首次視察東日本大地震災區，他們說，「親眼目睹人們的不懈努力與合作，災後重建穩步推進，我們深受感動」。

兩陛下並提及，過去長看到上皇和上皇后總是為人民的幸福祈禱，並全心全意地履行職責的一面，並說：「我們會牢記這點，繼續為國民的幸福祈禱並共同努力。我們希望能夠共同努力，履行我們兩人的職責。」

最重要的是，隨著世界及社會的變化，他寫道：「我們今後想繼續堅持皇室與國民同甘共苦的想法」。

對於已經成為成年皇室成員的長女愛子內親王，他們說：「愛子學到的每一件事，和經歷的每一件事都會給我們帶來新的學習」。



結束養蠶作業「刮繭」後的天皇和皇后兩陛下，以及他們的長女愛子內親王＝5月30日下午、皇居・紅葉山御養蠶所（宮内廳提供）

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