日本眾議院通過LGBT增進理解法案＝執政黨・維新的修正案為主

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日本眾議院本會議在13日以自民黨、公明黨、日本維新會、國民民主黨的多數票贊成下，通過促進對LGBT等性少數群體理解的法案。預計將在送審參議院後於16日通過。

該LGBT法案最初有包括「執政黨案」、「維新・國民案」，以及超黨派聯盟在內的「立憲民主・共產・社民案」等三個提案，該提案是自民黨合併維新・國民案的形式，加以修改執政黨草案後的版本。在9日的眾議院內閣委員會上通過修改後的法案後，等同否決立憲民主黨等的提案。

該法案的主要觀點是要求政府制定行動計劃，以促進對性少數群體的理解。內容中使用超黨派議員聯盟在2021年提出的「性別自我認同」這一表達方式，但執政黨的提案將其稱為「性別同一性」。「維新・國民案」則是採用了通用英文翻譯「Gender Identity」片假名，修訂後的提案也沿用這一說法。

案中還追加了「維新・國民案」中「我們將注意確保所有公民都能安心生活」。內容是基於保守派聲稱，由於擔憂人們會偽造性別認同，而使用公共廁所和公共浴場，進一步讓婦女的權利可能受到侵犯等而追加。



國會議事堂＝東京都千代田區

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