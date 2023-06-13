近1500枚寶可夢卡片遭竊！警視廳逮捕35歲無業男子，疑為「黑暗打工」

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日本先前爆發一宗位於東京秋葉原的一棟混居大樓內，約1500張「精靈寶可夢卡片」遭到盜竊案，日本警視廳搜查3課在截至13日前，已經以竊盜嫌疑逮捕一名職業不詳的男子大森正樹（35歲，本籍沖繩縣浦添市沢岻）。據稱嫌犯大森已承認指控，並稱「在生活費上遇到困難」。

嫌犯大森涉嫌於4月12日凌晨5點左右，闖入東京都千代田區外神田一棟混居大樓，並透過砸碎櫥窗，盜取約1500張精靈寶可夢卡片（總售價：約115萬日圓）而被捕。

據該課稱，大森稱「在SNS上找到工作」，據瞭解他透過智慧型手機收到黑暗打工的回應指示。嫌犯供稱在事件發生前一天從沖繩前往東京，並從幫忙配置租車的茨城縣一名男子那裡收到了一把錘子、手套和一個用來裝被盜卡片的袋子。事發當天，他在茨城縣某公園將卡片交給該男子，但他聲稱並未得到任何報酬。



警視廳本部＝東京都千代田區

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