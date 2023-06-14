岐阜陸上自衛隊射擊場槍擊案＝2人遭自動步槍射擊死亡 ，18 歲自衛隊候補生遭逮

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14日上午9點左右，在位於岐阜市日野南的陸上自衛隊日野基礎射擊場中，發生一名18歲的自衛士候補隊員，在實彈訓練中用自動步槍射擊士兵，造成至少3人受傷。根據防衛省等稱，其中2人在送院途中時死亡，1人受到重傷。該名男子當場被捕，岐阜縣警方正以涉嫌謀殺未遂以現行犯逮捕他。

嫌犯涉嫌在上午9點10分左右，槍殺一名男性成員（25歲）並使其受傷而被捕。逮捕時他稱「毫無疑問我開槍了」。

根據防衛省和岐阜縣警岐阜中部警署稱，當時正在進行新兵候補生的實彈訓練。據瞭解，該男子於4月入伍，他朝3人開槍。隨後他被其他成員壓制後，轉移到岐阜中警察署。

訓練期間，當局是使用能夠發射多發子彈的5.56米釐口徑的步槍。隊員平時穿著防彈背心，按照命令裝填和發射子彈。

自衛官後補生是為了成為自衛官，經過基礎訓練的士兵。18歲至33歲以下的男女都可以申請，經過約三個月的培訓後，他們將被任命為2等陸士。



自動步槍射擊事件後事件的陸上自衛隊日野基礎射撃場現場＝14日下午、岐阜市

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