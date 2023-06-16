岸田首相表示本期國會結束前不解散＝内閣不信任案將予以否決

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日本首相岸田文雄於15日宣布，在本屆國會期間不會解散眾議院。他並宣布，如果反對黨提出對內閣的不信任動議，他會予以拒絕。目前加強對抗岸田政權的日本立憲民主黨正在對不信任案做最後調整，16日將向內閣提交。在本屆會期結束前的21日，首相能否對國會解散做出回應將是焦點。

岸田文雄在首相官邸對記者團強調「岸田政權的使命是為不能推延的問題找到答案」。他並透露已指示自民黨如果對方提出對內閣的不信任動議，將立即否決，此外並澄清「沒有考慮在本屆國會會議期間解散國會」。他還要求公明黨黨魁山口那津男，繼續配合政府的聯合執政工作。

有關解散和總選舉，岸田首相13日在記者會上表示，「在會期結束前會仔細觀察情況」。有觀點指出不信任案會成為國民質疑其信任度的主要理由，但除了先前「My Number卡」身分證系統的一系列問題招致批評外，自民黨與公民黨的關係先前一度變得緊張，目前很難期待選舉中能順利合作，都可能影響到岸田做出決定。



面對記者團採訪的首相岸田文雄＝15日下午、首相官邸



防衛財源確保法案在參議院財政金融委員會上決議後、跟委員們表示謝意的財務大臣鈴木俊一（中央）＝15日下午、國會内

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