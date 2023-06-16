北韓再度發射2枚彈道飛彈＝疑改變軌道落入日本專屬經濟區

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【首爾時事】根據韓國軍方表示，北韓於15日晚間7點25分至7點37分左右（日本時間），從平壤順安機場周邊地區向日本海發射兩枚短程彈道飛彈。每枚飛彈估計飛行大約780公里。日本防衛省並認定，北韓發射的是彈道飛彈。根據防衛省稱，最高飛行高度估計約為50公里，似乎落入石川縣舳倉島西北偏北約250公里處的專屬經濟區（EEZ）。存在疑似改變軌道後落海的可能性。

本次是自2月18日以來再有飛彈落入專屬經濟區。目前沒有確認船隻或飛機受損。

日本政府召開國家安全保障會議（NSC）4位大臣會議，對此商討對策。日本首相岸田文雄告訴記者團稱，多枚飛彈落在專屬經濟區內，並批評指出「這是違反了聯合國安理會的決議，是對國際社會更深一層挑釁的暴舉」。日本政府透過其駐北京大使館的管道，向北韓提出抗議。

就在飛彈發射前，北韓的朝鮮中央通訊社發表國防部發言人的聲明，反對美韓兩國軍隊自5月25日起進行的有史以來規模最大的聯合火力演習。聲明稱「我們強烈譴責（韓國）軍事當局進一步加劇該地區軍事緊張局勢的挑釁及其不負責任的行為」，並警告說「我們（北韓）對此的反應是不可避免的」。



5月15日，韓國總統尹錫悅（中）在韓國北部京畿道抱川視察美韓兩國軍隊的聯合火力演習。（EPA時事）

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