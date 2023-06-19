宮古島直升機事故10人追悼儀式＝熊本駐屯地內舉辦

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先前於沖繩縣宮古島附近的陸上自衛隊直升機事故中不幸喪生的第8師團長坂本雄一中將（當時）等10人的葬禮，18日在熊本縣健軍駐地舉行。遇難者家屬與首相岸田文雄、防衛大臣濱田靖一和自衛隊相關成員等約300人出席。眾人在準備好的祭壇上用鮮花哀悼逝者。

岸田首相在哀悼詞中稱：「我們失去在西南防衛的要衝上有堅定的決心和責任感，並全心全意地投入到自己的職責中的成員們，這是巨大的損失和遺憾」。陸上自衛隊參謀長森下泰臣發誓要防止悲劇再次發生，他稱：「我們決心不再重蹈失去親愛同事們的悲痛，將共同努力履行我們的職責」。

事故發生在4月6日，一架載有坂本中將等10人的UH60JA直升機，在毗鄰宮古島的伊良部島北部海岸外失踪。包括坂本中將在內的6人的遺體，在沉入海底的飛機周圍被打撈上來。宮古衛隊長伊與田雅一等4人在持續失蹤的情況下被宣布死亡。陸上自衛隊（GSDF）決定在6月初前，將除了最高級別的坂本中將之外，其餘9名特別晉升一級。



首相岸田文雄（前）在陸上自衛隊直升機事故的葬禮上宣讀哀悼詞＝18日上午、熊本市（陸自西部方面隊提供）

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