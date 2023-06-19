天皇陛下視察印尼相關水利設施＝與鐵路車輛基地

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【雅加達時事】正在印尼進行正式訪問的天皇陛下，18日下午視察位於首都雅加達北部的Pluit排水泵站。研究水資源問題是陛下畢生的事業。

排水泵站是將雨水排入海中以防止雅加達發聲洪水災害的設施。2009年一度失去排水功能，日本提供約20億日圓的無償援助，2014年修復完成。

天皇陛下聽了日本國際協力機構（JICA）負責人的解釋，並問道：「儲水池有什麼作用？」。並在談及設施翻新時稱「這是個很好的計畫」。

在此之前上午，一行人參觀位於首都南部的雅加達捷運（MRT）車站。還有天皇陛下戴著頭盔，穿著安全鞋，坐在駕駛座上微笑著揮手的場景。

捷運計劃有東西和南北兩條路線，日本提供了約2800億日圓的貸款。南北線已經於2019年開通。

皇后陛下則為了照顧自己的身體，婉謝當天的巡視。

19日，陛下將作為國賓出席在雅加達附近的茂物宮舉行的歡迎活動，並會見總統佐科威和他的夫人。



天皇陛下視察Pruitt泵房的排水幫浦＝18日下午、雅加達



天皇陛下在參觀雅加達捷運站後，從司機的座位上揮手致意＝18日上午、雅加達（代表攝影）

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