兩陛下與印尼總統伉儷出席公開活動＝用印尼話親口致謝
Newsfrom Japan社會
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【雅加達時事】以國賓身份對印尼進行正式訪問的日本天皇和皇后兩陛下，19日出席在首都雅加達郊外的茂物宮舉行的歡迎活動等一系列官方活動。天皇與佐科威總統在媒體面前親切交談，天皇並用印尼語親口說「謝謝」。
在上午的歡迎儀式上，禮炮21響後，兩國國歌奏響，天皇陛下和總統檢閱儀仗隊。兩陛下並與印尼總統夫婦合影留念，在登記冊上簽字後，種下馬六甲晶科的樹苗。
兩陛下隨後乘坐總統駕駛的高爾夫球車前往毗鄰宮殿的茂物植物園。在公園的「蘭花館」欣賞蘭花後，兩陛下與總統伉儷一起出現在媒體面前。
佐科威總統說：「我很榮幸印尼被選為兩陛下的首次友好訪問地」。陛下則是回答稱，「兩國年輕人的交流將進一步發展我們兩國之間的友誼。我對此真誠地期盼」並以印尼話「Terimakashi（謝謝）」結束。
隨後，陛下單獨會見總統，皇后單獨會見伊萊安娜總統夫人。皇后在總統夫人的指導下試穿了國家的傳統面料「蠟染」，並露出笑容這幕也被鏡頭捕捉到。由於總統希望「營造和平友好的氣氛」，午餐會中沒有包括陛下和總統兩人的談話。
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