男女平等指數、日本位居世界125名＝先進國家中最低

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【倫敦時事】世界經濟論壇（WEF）於21日公佈2023年版「性別差距指數」，該指數顯示世界各國性別平等程度。日本在總排名的146個國家中排名第125位，較去年下降9位。日本在政治和經濟領域表現上繼續落後，在發達國家中排名墊底。

日本在女性在議會和部長職位中的比例仍然很低，在政治上排名第138位（去年為第139位）。反映勞動力參與率和性別工資差距的經濟排名則位居第123位（第121位）。在教育領域，日本去年與其他20個國家一起位居榜首，但由於高等教育中女性入學率下滑，日本跌至第47位。

冰島連續第14年位居總排名榜首。挪威排名第二，芬蘭排名第三，斯堪地納維亞國家仍占主導地位。除日本外的七大工業國家（G7）中，德國排名第6，英國第15，加拿大第30，法國第40，美國第43，義大利第79。日本落後於韓國（第105位）和中國（第107位），在東亞及太平洋地區19個國家中墊底。



世界經濟論壇（WEF）的標誌（EPA時事）

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