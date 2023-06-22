5月的訪日旅客來到189萬人＝回復至疫情前68%水準―政府觀光局

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根據日本政府觀光局於21日公佈的5月份訪日外國遊客人數（預估值）為189萬8900人次，約為去年同月的13倍。儘管遊客人數較4月（約195萬人次）有所減少，但與新型冠狀病毒爆發前的2019年5月相比，數字已恢復至當初的68.5%，而當時正是櫻花季旅遊需求旺盛的時期。數字也比4月份水準（66.6%）高，呈現穩步復甦態勢。

日本針對冠狀病毒的邊境檢疫措施，例如過去提供三劑疫苗的證明，已於4月底被廢除，也讓遊客增加。

按國家與地區劃分，韓國遊客人數最多，來到51萬5700人次，其次是台灣（30萬3300人次）、美國（18萬3400人次）和香港（15萬4400人次）。另一方面，中國有13萬4400人，佔疫情前總數的不到30%。雖然較上個月增加超過20%，但受中國國內前往日本旅行限制措施的影響，與疫情前相比，仍只維持在17.8%的水準。



入境日本的遊客們＝4月29日、東京・羽田機場

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