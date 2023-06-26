迪士尼的1日券將超過1萬日圓＝大人單張最高價格、10月起

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運營東京迪士尼樂園和東京迪士尼海洋（均位於千葉縣浦安市）的Oriental Land公司於23日宣布，將提高大人（18歲及以上）一日票「單日護照」價格至1萬900日圓。自10月入園起開始實施，這是票券金額首次超過1萬日圓。公司希望通過提高價格範圍，目標能均衡全年的遊客數量。

Oriental Land公司將從2021年3月起採用浮動價格制度，目前成人價格分為7900日圓至9400日圓等4個階段。從10月起，將新增9900日圓和10900日圓，將階段數量增加到6個級別。旺季的週末、聖誕節和新年假期的價格則是最高。

初中生和高中生的最高價格，也將從7800日圓提高到9000日圓。4歲以上幼兒與小學生價格仍不變。

大阪市的主題公園日本環球影城（USJ），也將從8月中旬的成人票價定為1萬400日圓，票券也是首次突破1萬日圓。



東京迪士尼＝千葉縣浦安市

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